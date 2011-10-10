《综述》希腊贷款谈判取得进展,欧盟推迟召开峰会

* 希腊称与欧盟/IMF之间的贷款谈判结束

* 欧盟把危机峰会推迟到10月23日

* 德国人士:同时对欧盟所有具有系统性影响的银行进行资本重组

* 德法关于提出解决方案的承诺,提振欧元与股市

路透雅典/柏林10月10日电---欧盟(EU)周一推迟召开一个重要的峰会,以便有更多时间讨论解决希腊债务危机的全面方案.此前希腊表示,与国际贷款者之间的贷款谈判已经结束.希腊需要这笔贷款,以避免债务违约.

德国与法国领导人周日承诺尽快提出对欧洲银行业者进行资本重组的方案,该消息提振欧元EUR=与全球股市.