《综述》希腊贷款谈判取得进展,欧盟推迟召开峰会

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 希腊称与欧盟/IMF之间的贷款谈判结束
* 欧盟把危机峰会推迟到10月23日
* 德国人士:同时对欧盟所有具有系统性影响的银行进行资本重组
* 德法关于提出解决方案的承诺,提振欧元与股市
路透雅典/柏林10月10日电---欧盟(EU)周一推迟召开一个重要的峰会,以便有更多时间讨论解决希腊债务危机的全面方案.此前希腊表示,与国际贷款者之间的贷款谈判已经结束.希腊需要这笔贷款,以避免债务违约.
德国与法国领导人周日承诺尽快提出对欧洲银行业者进行资本重组的方案,该消息提振欧元EUR=与全球股市.
德国总理梅克尔与法国总统萨科奇没有透露其方案的细节内容,但表示,方案也将包括加强欧元区整合以及解决希腊债务负担和防止危机在金融市场蔓延的步骤.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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