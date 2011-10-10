〔货币市场〕资金压力依然很高,因欧洲银行业资本重组计划缺乏细节

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦10月10日电---银行间拆借成本周一攀升,融资市场的资金压力依然很高,因为欧洲决策者的银行业救助计划缺乏细节.
法国与德国领导人周日承诺将针对希腊债务问题制定可持续的响应机制,以及在11月初的20国集团(G20)会议前确定银行业资本重组的方式.该消息扶助风险资产市场,但对货币市场的影响甚微.
德国总理梅克尔与法国总统萨科齐不愿谈及计划细节.此外再加上比利时银行业者Dexia(DEXI.BR)陷入困境,这些因素均令银行间拆借市场压力居高不下.
"市场相当谨慎,我认为在弄清问题严重程度,并制定出银行业资本重组机制之前,很难对昨天的声明作出正面解读."一名交易商表示.
"无担保市场的注意力集中在短期部分.目前借入有期资金的成本很高,而且回购市场有期资金买需减少."他补充道.
三个月期欧元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)EUR3MFSR=从1.50375%微升至1.50438%,而三个月期美元LIBORUSD3MFSR=亦从0.39111%升至0.39417%的14个月高点.
三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=自1.566%涨至1.567%.
这些利率水平攀升是由于投资者对欧洲银行业能否经受住希腊可能出现的债务违约愈发担心,压过了欧洲央行上周推出新的12个月期流动性举措以助缓解银行间资金压力的影响.
欧洲金融机构欧元/美元交叉货币基差互换EURCBS3M=ICAP在欧洲央行本周提供三个月期美元贷款前上升.三个月期互换约报负101个基点,上周五为负95个基点.
银行料在此次资金标售中吸收最多50亿欧元,这是欧洲央行重新推出的三次资金标售的第一笔.
衡量货币市场压力状况的三个月期Euribor和三个月期德债收益率(殖利率)之差接近2009年初以来的最宽阔水平,约为123个基点.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
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