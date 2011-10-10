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宏观经济 | 2011年 10月 11日 星期二 06:13 BJT

《美国重要政经日程》--10月11日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1500 - 农业部公布一周美国谷物、油籽出口检验报告.

1500 - 财政部每周例行宣布四周期国库券标售.

1530 - 财政部每周例行标售三个月及六个月期国库券.

1700 - 财政部标售三年期公债.

1830 - 美国金融稳定监管委员会(FSOC)召开会议,讨论对特定非银行类金融企业的监管规则.

2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张荻

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