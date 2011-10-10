《美国个股焦点》苹果iPhone 4S单日预购达100万支,刷新此前纪录

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 单日预购数量100万支,此前纪录为60万支
* iPhone将在七国首发
* 苹果将于10月19日举行贾布斯一生纪念仪式
* 苹果股价上涨5%
路透10月10日电---欲得到200美元的新款苹果iPhone 4S的人周五可能需要排成长龙,因美国移动通讯运营商能拿到的货看来已销售一空.
首次出售iPhone的Sprint Nextel (S.N)称200美元版iPhone 4S已经全部售出并暂停接受预订.Sprint仍将销售价位较高的高内存版iPhone.
美国电话电报公司(AT&T)(T.N)周一午後在官网上宣布,预定同款iPhone的顾客目前需等待21-28天才能收到.Verizon网站则表示要到10月20日後才开始出货.
据苹果称,新款iPhone订单在头24小时内即超过100万,一举打破公司此前单日售出60万支iPhone 4的纪录.苹果在前任执行长贾布斯(Steve Jobs)去世前一天推出iPhone 4S.
消息助推公司股价在Nasdaq市场上大涨5%,收盘报388.81美元.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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