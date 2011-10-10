《美国个股焦点》苹果iPhone 4S单日预购达100万支,刷新此前纪录

* 单日预购数量100万支,此前纪录为60万支

* iPhone将在七国首发

* 苹果将于10月19日举行贾布斯一生纪念仪式

* 苹果股价上涨5%

路透10月10日电---欲得到200美元的新款苹果iPhone 4S的人周五可能需要排成长龙,因美国移动通讯运营商能拿到的货看来已销售一空.

首次出售iPhone的Sprint Nextel (S.N)称200美元版iPhone 4S已经全部售出并暂停接受预订.Sprint仍将销售价位较高的高内存版iPhone.

美国电话电报公司(AT&T)(T.N)周一午後在官网上宣布,预定同款iPhone的顾客目前需等待21-28天才能收到.Verizon网站则表示要到10月20日後才开始出货.

据苹果称,新款iPhone订单在头24小时内即超过100万,一举打破公司此前单日售出60万支iPhone 4的纪录.苹果在前任执行长贾布斯(Steve Jobs)去世前一天推出iPhone 4S.

消息助推公司股价在Nasdaq市场上大涨5%,收盘报388.81美元.