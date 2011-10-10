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市场报道 | 2011年 10月 11日 星期二 07:15 BJT

〔英国经济〕英国商会季度调查显示经济复苏面临的风险加剧

路透伦敦10月11日电---周二公布的调查结果显示,英国经济在第三季几乎停滞,且脆弱复苏面临的风险上升,因为对于欧元区债务危机和全球需求状况的担忧升温.

英国商会表示,其季度调查结果显示出国内经济"令人不安地"下滑,且出口商的环境为2009年衰退以来最差.

该商会预期,第三季经济增长率介于0.1-0.3%.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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