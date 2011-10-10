〔英国经济〕英国商会季度调查显示经济复苏面临的风险加剧

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦10月11日电---周二公布的调查结果显示,英国经济在第三季几乎停滞,且脆弱复苏面临的风险上升,因为对于欧元区债务危机和全球需求状况的担忧升温.
英国商会表示,其季度调查结果显示出国内经济"令人不安地"下滑,且出口商的环境为2009年衰退以来最差.
该商会预期,第三季经济增长率介于0.1-0.3%.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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