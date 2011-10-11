〔英国评等〕即便英国成长预估略有下修,AAA评级也可能保持不变--惠誉

路透伦敦10月10日电---评级机构惠誉周一表示,只要英国的减赤计划不动摇,该国的AAA信用评级也可能保持不变,即便该国经济成长预估会出现一些下修.

在过去12个月中,英国经济陷入停滞,明年的成长预估一再被下修,这给该国政府大幅削减预算赤字的计划带来压力.预计到2015年,英国预算赤字占国内生产总值(GDP)的比例将为逾11%.

"考虑到英国经济的增长前景,换句话说,虑及英国经济增长乏力的前景,我觉得该国政府很明显会根据之前所设定的部分预算目标进行一些下修,"惠誉全球主权评级负责人David Riley对Sky News表示.

"我认为,只要大体上保持在正轨,就至少会赢得惠誉以及投资者对其评级的信心."

反对党一直在批评旨在减赤的撙节措施,称这些措施挫伤了信心且抑制了经济增长.

然而,Riley称,英国政府应坚定不移地执行计划.

他说,"英国的公共债务的确高企且正在上升,且预算赤字规模庞大,远超意大利.英国确实需要展现出誓令赤字处于控制之下的决心.一直以来,该国也是这麽做的."(完)