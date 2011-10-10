(重温稿)《美债一周展望》美联储会议记录受关注,料提供未来宽松措施的线索

* 美联储周三公布会议记录,料呈现针对进一步宽松的辩论

* 欧洲方面的消息可能左右收益率走势

* 10年期美债收益率料维持区间波动

记者 Karen Brettell 编译 王冠中

路透纽约10月7日电---美债投资人未来一周关注焦点料在美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的会议记录,以取得美联储在经济进一步恶化下是否会祭出更多宽松措施的线索.

然而,美债收益率(殖利率)可能会持续受到欧洲方面消息的左右,观察政策官员在控制主权债务危机上是否取得进展.主权债务问题已将银行业信用风险推至金融危机以来的最糟水准.

美联储将在周三公布9月政策会议记录,料呈现出联储对于近期推出的卖短买长(扭转操作,twist operation)的辩论.

"这会非常有意思,我们可以观察美联储决议的背後是否有更多的影响因素,也可以看看联储内部辩论的内容,"纽约4Cast固定收益分析师Gennadiy Goldberg说.

会议记录也可能显示出,委员们对于未来采行进一步宽松措施的意愿,以及先决条件.

"或许他们对进一步宽松采取开放态度,我们可以藉此更加了解他们的意愿,"Goldberg说.

欧洲方面的消息可能会继续左右交投,新的美债避险买盘,可能让指标10年期美债收益率回到2%下方.

10年期美债过去一个月来大致呈区间波动,投资人在评估美联储买进长债、经济走软以及欧洲疑虑能让收益率降至多低的水准.

10年期美债收益率US10YT=RR周五报2.04%,该收益率曾在9月23日触及逾60年低点1.67%.

美国周五公布的非农就业报告较预期强劲,协助推升收益率,因部分人士认为数据可能反映出经济放缓的程度并不像先前担忧的那麽严重.

尽管如此,数据仍显示失业率居高不下,且经济成长缓慢.

"这仍符合低利率的情况,问题在于会有多低,"纽约瑞士信贷的利率策略师Carl Lantz说.

若之後的经济数据表现好坏不一,4Cast的Goldberg认为指标债收益率可能会持续在1.78-2.12%的区间内徘回.

"数据并非一直都很糟,有些数据糟糕,有些则比较没那麽糟,"他说."时好时坏的."(完)

--译文审校 王丽鑫

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