〔中国个股〕上海汽车9月汽车销量37.68万辆,同比增长16%

路透上海10月11日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周二公布产销快报,9月下属各家企业共实现汽车销售37.68万辆,较去年同期的32.47万辆增长16.06%.

上海汽车并称,今年前九个月累计销售汽车297.9万辆,较去年同期增长11.85%.

快报显示,9月上汽旗下两大主力乘用车厂中,上海大众当月销售量为11.03万辆,同比增长15.09%;而上海通用当月销售11.84万辆,同比增长17.42%.

上海大众是上汽与德国大众汽车(VOWG.DE)的合资公司,前九个月共实现销售85.96万辆,同比增长19.96%;上汽与通用汽车(GM.N)合资的上海通用汽车同期则累计销售92.73万辆,同比增长24.95%.

上海汽车旗下负责自主品牌生产的上海汽车乘用车分公司前九个月销售12.04万辆,同比微增0.08%.

中国政府于去年底取消1.6升及以下排量乘用车车辆购置税税收优惠,以让火热的中国汽车市场降温,自此中国汽车业者陷入苦战.

上海汽车周一收报15.18元,一个月来累计上涨2.02%.(完)

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