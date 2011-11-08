〔中国个股〕上海汽车10月汽车销量34.34万辆,同比增长11%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透上海11月8日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周二公布产销快报,10月下属各家企业共实现汽车销售34.34万辆,较去年同期的30.94万辆增长11%.
上海汽车并称,今年前十个月累计销售汽车332.25万辆,较去年同期增长11.77%.
快报显示,10月上汽旗下两大主力乘用车厂中,上海大众当月销售量为10.04万辆,同比增长9%;而上海通用当月销售10.74万辆,同比增长6.5%.
上海大众是上汽与德国大众汽车(VOWG.DE)的合资公司,前10个月共实现销售96万辆,同比增长18.71%;上汽与通用汽车(GM.N)合资的上海通用汽车同期则累计销售103.48万辆,同比增长22.75%.
上海汽车旗下负责自主品牌生产的上海汽车乘用车分公司前10个月销售13.24万辆,同比增长0.7%.
中国政府于去年底取消1.6升及以下排量乘用车车辆购置税税收优惠,以让火热的中国汽车市场降温,自此中国汽车业者陷入苦战.
上海汽车周一收报15.89元,一个月来累计下跌0.6%.(完)
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--发稿 林琦 审校 黄凯
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)