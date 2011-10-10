〔中国经济〕今年GDP增速预计达9.4%左右,CPI全年涨幅约5.5%--社科院

刊登在中国证券报的报告并建议,今明两年宏观调控仍需以稳为主,政策搭配审慎灵活.要把短期控制物价过快上涨和保持中长期经济平稳较快增长结合起来,同时要解决传统制造业中小型微型企业所面临的融资难和高利贷问题.

为控制通胀,中国央行自去年10月初以来,已经五次加息,并九次上调存款准备金率.中国8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%,较今年的最高峰值有所回落.但分析师们预计,仍居高位的数据显示货币政策年内并不会有所放松.(完)