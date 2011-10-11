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市场报道 | 2011年 10月 11日 星期二 08:04 BJT

〔日本数据〕8月未经调整经常帐盈馀同比下降64.3%,降幅大于市场预估

路透东京10月11日电---日本财务省周二公布数据显示,8月未经调整的经常帐盈馀较上年同期减少64.3%,连续第六个月下降,因全球增长放缓抑制出口且3月自然灾害之後该国能源进口增加.

分析师对8月未经调整经常帐盈馀的预估中值为较上年同期减少61.2%,7月盈馀为下降42.4%.

8月未经调整的经常帐盈馀为4,075亿日圆(约合53亿美元),预估中值为盈馀4,438亿日圆.

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