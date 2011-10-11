〔日本数据〕8月未经调整经常帐盈馀同比下降64.3%,降幅大于市场预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京10月11日电---日本财务省周二公布数据显示,8月未经调整的经常帐盈馀较上年同期减少64.3%,连续第六个月下降,因全球增长放缓抑制出口且3月自然灾害之後该国能源进口增加.
分析师对8月未经调整经常帐盈馀的预估中值为较上年同期减少61.2%,7月盈馀为下降42.4%.
8月未经调整的经常帐盈馀为4,075亿日圆(约合53亿美元),预估中值为盈馀4,438亿日圆.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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