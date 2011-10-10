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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 07:26 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月10日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 77.13 +3.32 +4.50 6392469

搜狐 (SOHU.O) 56.93 +2.42 +4.44 1155817

网易 (NTES.O) 43.18 +1.73 +4.17 1103971

百度 (BIDU.O) 124.54 +5.33 +4.47 9045053

亚信科技 ASIA.O 9.47 +0.61 +6.88 457911

侨兴环球电话 XING.O 0.73 -0.02 -2.67 148200

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.02 +0.22 +1.86 2378838

联电 (UMC.N) 2.04 +0.03 +1.49 376813

日月光 (ASX.N) 4.48 +0.07 +1.59 106536

矽品精密 (SPIL.O) 4.79 +0.08 +1.70 7581696

和信超媒体 (GIGM.O) 0.91 +0.02 +2.14 168404

友达 (AUO.N) 4.19 +0.18 +4.49 525270

中华电信 (CHT.N) 33.29 +0.48 +1.46 118172

台湾国际航电 (GRMN.O) 33.39 +0.92 +2.83 711935

香港

中华网 CHINA.O 0.00 +0.00 -100.00 0

中国移动 (CHL.N) 47.99 +1.29 +2.76 331210

中国联通 (CHU.N) 19.69 +0.19 +0.97 478946

中国电信 (CHA.N) 62.71 +1.97 +3.24 38399

中芯国际 (SMI.N) 2.51 +0.11 +4.58 98656

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.68 +0.17 +4.84 3205

(完)

--整理 张涛

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