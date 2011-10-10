《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月10日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 77.13 +3.32 +4.50 6392469
搜狐 (SOHU.O) 56.93 +2.42 +4.44 1155817
网易 (NTES.O) 43.18 +1.73 +4.17 1103971
百度 (BIDU.O) 124.54 +5.33 +4.47 9045053
亚信科技 ASIA.O 9.47 +0.61 +6.88 457911
侨兴环球电话 XING.O 0.73 -0.02 -2.67 148200
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.02 +0.22 +1.86 2378838
联电 (UMC.N) 2.04 +0.03 +1.49 376813
日月光 (ASX.N) 4.48 +0.07 +1.59 106536
矽品精密 (SPIL.O) 4.79 +0.08 +1.70 7581696
和信超媒体 (GIGM.O) 0.91 +0.02 +2.14 168404
友达 (AUO.N) 4.19 +0.18 +4.49 525270
中华电信 (CHT.N) 33.29 +0.48 +1.46 118172
台湾国际航电 (GRMN.O) 33.39 +0.92 +2.83 711935
香港
中华网 CHINA.O 0.00 +0.00 -100.00 0
中国移动 (CHL.N) 47.99 +1.29 +2.76 331210
中国联通 (CHU.N) 19.69 +0.19 +0.97 478946
中国电信 (CHA.N) 62.71 +1.97 +3.24 38399
中芯国际 (SMI.N) 2.51 +0.11 +4.58 98656
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.68 +0.17 +4.84 3205
(完)
--整理 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。