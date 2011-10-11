〔英国数据〕9月同店零售销售同比意外上升0.3%,前景仍不明朗--BRC

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透10月11日电---英国零售业联盟(BRC)周二称,英国上个月零售销售意外上升,在消费者信心和交易环境艰难之际,这给承受重压的商店带来稍许曙光.
英国9月同店零售销售较上年同期上升0.3%,好于预估的下降1%.包括新开店面在内的总零售额较上年同期增长2.5%.
但BRC表示,打折和夏末天气良好等临时性因素使得该数据表现较好,但前景仍不明朗.
"在此严峻时期,我们应该对该数据较8月略微改善感到欣慰,但潜在环境依然疲弱,"BRC主管Stephen Robertson称.
"支出增长低于通胀,意味着消费者购买力不及去年同期."
截至9月的三个月加权平均数据显示,同店食品销售额较上年同期增长2.1%,非食品销售额下降1.4%.
英国消费者正在经受薪资低增长、增税和失业上升带来的痛楚.(完)
--编译 许娜;审校 张涛
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