〔英国数据〕9月同店零售销售同比意外上升0.3%,前景仍不明朗--BRC

路透10月11日电---英国零售业联盟(BRC)周二称,英国上个月零售销售意外上升,在消费者信心和交易环境艰难之际,这给承受重压的商店带来稍许曙光.

英国9月同店零售销售较上年同期上升0.3%,好于预估的下降1%.包括新开店面在内的总零售额较上年同期增长2.5%.

但BRC表示,打折和夏末天气良好等临时性因素使得该数据表现较好,但前景仍不明朗.

"在此严峻时期,我们应该对该数据较8月略微改善感到欣慰,但潜在环境依然疲弱,"BRC主管Stephen Robertson称.

"支出增长低于通胀,意味着消费者购买力不及去年同期."

截至9月的三个月加权平均数据显示,同店食品销售额较上年同期增长2.1%,非食品销售额下降1.4%.

英国消费者正在经受薪资低增长、增税和失业上升带来的痛楚.(完)