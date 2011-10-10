《中国报摘》--中国证券报10月11日

* 头版头条:

--中国中央汇金公司宣布,自10月10日起在二级市场购入工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、建设银行(0939.HK)(601939.SS)四大行股票,并称将继续进行相关操作.

* 其他:

--中国社会科学院预计,2011年国内生产总值(GDP)增速将达到9.4%左右,比2010年略有回落,居民消费价格指数(CPI)全年将上涨5.5%左右.

--证监会有关部门负责人称,公司债平均审核周期已缩短至一个月左右,上市公司重股轻债现象逐渐得到扭转.

--国家能源咨询委专家孙茂远透露,煤层气开发利用"十二五"(2011-2015年)规划近期将发布.当期煤层气产量为215亿-235亿立方米,较"十一五"(2005-2010年)规划的100亿立方米增长一倍多.业内人士认为,A股市场涉及煤层气开发利用的上市公司有望迎来长期利好.

--上海汽车(600104.SS)9月汽车产销总量分别为35.19万辆和37.68万辆,同比增长9.76%和16.06%.

--宁波银行(002142.SZ)称,俞凤英因身体原因辞去行长职务,同时聘任罗孟波为该行行长.

--中国一重(601106.SS)拟发行50亿元人民币公司债,用于偿还银行贷款及补充流动资金.

--继中国北车601299.SS终止定向增发方案启动新的配股融资方案之後,中国南车(601766.SS)疲弱走势使股价再次跌破其定向增发价格,这距离其上次调整定向增发价格仅相隔不到三周时间.

--海康威视(002415.SZ)公告,截至10月9日,全资子公司重庆海康威视系统技术有限公司共计签署42个建设合同,合计总价为77.03亿元.(完)

--整理 冉莹/李宏薇; 审校 曾祥进