《中国已公布新股发行上市日程表》--10月11日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
10/17 深 金磊股份 002624 不超过2,500 -- -- 国信证券 10/20
10/18 深 和佳股份 300273 3,335 -- -- 新 时 代 10/21
*10/19 沪 恒立油缸 -- 不超过10,500 -- -- 平安证券 10/24
*10/19 深 金 达 威 002626 不超过2,300 -- -- 华泰联合 10/24
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
*10/12 深 联建光电 (300269.SZ) 1,480 20.00 38.31 东方证券
*10/12 深 中威电子 (300270.SZ) 800 35.00 42.68 国信证券
-- 深 亚 玛 顿 002623 -- 38.00 28.36 中投证券
-- 沪 中国水电 601669 -- 4.50 15.00 中信建投
中银国际
-- 深 永大集团 002622 -- 20.00 36.36 广发证券 10/13
-- 深 紫光华宇 300271 -- 30.80 33.85 国信证券 10/13
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。