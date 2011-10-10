《新兴市场重要经济事件预告》--10月11日-10月18日

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10月11日(二)

雅加达--印尼央行会议.

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.

塔林--爱沙尼亚央行监事会公布新央行总裁人选,新总裁将于2012年6月就职.

布拉迪斯拉发--斯洛伐克议会就强化欧洲金融稳定机构(EFSF)进行投票.

布达佩斯--匈牙利政府、雇员组织和商会组成的新全国经济与社会委员会举行第一次会议,讨论2012年税务和经济政策计划.

10月12日(三)

华盛顿--美国国会将对美国与韩国、哥伦比亚和巴拿马之间的贸易协定进行投票.

首尔--韩国企划财政部与金融监管机构高级官员开会讨论最新的经济和市场形势(0730).

约翰内斯堡--南非财政部长Pravin Gordhan在世界交易所联合会会议上发表讲话(1230).

斯洛文尼亚班斯卡-比斯特理察--欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)出席欧元区金融业监管的研讨会(0700).

萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)货币政策会议.

里加--欧洲央行执委会成员史塔克在拉脱维亚央行的年度会议上发表演说.

萨拉热窝--波黑国家财政委员会讨论2012-2013年度预算框架.

马普托--莫桑比克央行举行货币政策委员会会议.

10月13日(四)

首尔--韩国央行货币政策会议.

开罗--埃及央行货币政策会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行与国际货币基金组织(IMF)合作举办年度地区研讨会,主题为金融稳定议题.(至10月14日)

布拉迪斯拉发--欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)在有关斯洛伐克经济前景的会议上发表讲话(0700).

伦敦--东非会议,演讲者包括乌干达央行总裁Emmanuel Tumusiime-Mutebile及非洲开发银行主席Donald Kaberuka.

圣地牙哥--智利央行举行利率会议.

10月14日(五)

巴黎--20国集团(G20)财长会议(至10月15日).

吉隆坡--瑞典央行副总裁Lars Nyberg参加东南亚央行研究和培训中心(SEACEN)与拉丁美洲货币研究中心(CEMLA)主办的会议,主题为"货币政策的实施:危机中的教训与未来几年面临的挑战".

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策决定.

波哥大--哥伦比亚央行公布最新政策会议纪录.

10月17日(一)

布鲁塞尔--欧盟执委会会议(至10月18日).

10月18日(二)

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).

莫斯科--莫斯科国际金融周.俄罗斯财长库德林,俄罗斯央行总裁伊格纳季耶夫(Sergei Ignatyev),哈萨克斯坦央行总裁Grigory Marchenko,欧洲复兴开发银行总裁米罗(Thomas Mirow)及其他决策官员/银行家出席(至10月20日).

伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)新公布欧洲新兴国家经济预测.

巴西利亚--巴西央行议息会议(至10月19日).

蒙得维的亚--拉丁美洲经济部长和外长商讨11月20国集团(G20)峰会议程.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)