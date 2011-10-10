《中国报摘》--金融时报10月11日

* 头版头条:

--中央汇金公司增持工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)股票,并拟在未来12个月内以自身名义继续在二级市场增持四大行股份.报导引述专家称,此举发出了政府有意护盘、促使股票市场稳定好转等积极信号.

* 其他:

--浙江银监局部署辖内各银行业金融机构对困难贷款企业进行全面排查,要求严格落实银监会贷款新规,防止贷款资金被挪用,确保贷款资金真正进入实体经济;并禁止向民间借贷中介机构融资,严禁银行从业人员与资金掮客合作.(完)

--整理 康熙泽; 审校 曾祥进