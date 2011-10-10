《中国报摘》--金融时报10月11日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中央汇金公司增持工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)股票,并拟在未来12个月内以自身名义继续在二级市场增持四大行股份.报导引述专家称,此举发出了政府有意护盘、促使股票市场稳定好转等积极信号.
* 其他:
--浙江银监局部署辖内各银行业金融机构对困难贷款企业进行全面排查,要求严格落实银监会贷款新规,防止贷款资金被挪用,确保贷款资金真正进入实体经济;并禁止向民间借贷中介机构融资,严禁银行从业人员与资金掮客合作.(完)
--整理 康熙泽; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。