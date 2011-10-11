〔中国新债〕铁道部周三将招标发行200亿元固息债,七年及20年各半

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月11日电---中国铁道部周二公告称,将于周三(12日)在银行间债市招标发行总额200亿元人民币的企业债,七年和20年期品种各半.
刊登在上海证券报的公告显示,该期债为铁道部今年第一期铁路建设债券,采用固定利率方式,每年付息一次,到期一次还本.主承销商为国泰君安证券、中金公司、申银万国证券、中德证券等,其中国泰君安证券为牵头主承销商.
公告称,七年期品种招标利率区间为5.13%-6.13%,20年期品种招标利率区间为5.53%-6.53%.上述债券的具体招标时间为10月12日10:00-11:00,10月13日开始分销,缴款截止时间为10月13日上午12:00.
本期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保.中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人主体和本期债项信用评级均为AAA.
7月下旬发生的甬温线动车追尾特大事故,以及债市资金紧张导致的收益率上行,令此前发行无忧的铁道债承压.财政部周一公告称,对企业持有2011-2013年发行的中国铁路建设债券取得的利息收入,减半徵收企业所得税.市场人士指出,此举意在增加铁道债对投资者的吸引力,缓解近期发行难的局面.[ID:nCN2011697](完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。