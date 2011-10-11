〔中国新债〕铁道部周三将招标发行200亿元固息债,七年及20年各半

路透上海10月11日电---中国铁道部周二公告称,将于周三(12日)在银行间债市招标发行总额200亿元人民币的企业债,七年和20年期品种各半.

刊登在上海证券报的公告显示,该期债为铁道部今年第一期铁路建设债券,采用固定利率方式,每年付息一次,到期一次还本.主承销商为国泰君安证券、中金公司、申银万国证券、中德证券等,其中国泰君安证券为牵头主承销商.

公告称,七年期品种招标利率区间为5.13%-6.13%,20年期品种招标利率区间为5.53%-6.53%.上述债券的具体招标时间为10月12日10:00-11:00,10月13日开始分销,缴款截止时间为10月13日上午12:00.

本期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保.中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人主体和本期债项信用评级均为AAA.

7月下旬发生的甬温线动车追尾特大事故,以及债市资金紧张导致的收益率上行,令此前发行无忧的铁道债承压.财政部周一公告称,对企业持有2011-2013年发行的中国铁路建设债券取得的利息收入,减半徵收企业所得税.市场人士指出,此举意在增加铁道债对投资者的吸引力,缓解近期发行难的局面.[ID:nCN2011697](完)