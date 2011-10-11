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债券 | 2011年 10月 11日 星期二 08:23 BJT

〔标题新闻〕斯洛伐克总理扬言若执政联盟周二无法就EFSF扩权计划达成一致,其将辞职--消息

注:欧洲金融稳定机构(EFSF)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7LA3AT]

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