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市场报道 | 2011年 10月 11日 星期二 08:15 BJT

〔韩国股市〕受银行股提振开高,因市场对欧债危机前景感到乐观

路透首尔10月11日电---韩国股市周二开高,跟随美股涨势,且因德法两国领导人的承诺令市场乐观认为欧元区债务危机将得到化解.

银行股涨幅居前.新韩金融集团(055550.KS)升逾4%,KB金融集团(105560.KS)亦涨3.5%.

0003GMT,韩国股市综合股价指数.KS11上涨2.42%至1,809.17点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张荻

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