〔韩国股市〕受银行股提振开高,因市场对欧债危机前景感到乐观

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔10月11日电---韩国股市周二开高,跟随美股涨势,且因德法两国领导人的承诺令市场乐观认为欧元区债务危机将得到化解.
银行股涨幅居前.新韩金融集团(055550.KS)升逾4%,KB金融集团(105560.KS)亦涨3.5%.
0003GMT,韩国股市综合股价指数.KS11上涨2.42%至1,809.17点.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张荻
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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