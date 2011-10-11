《外汇动态》欧元买气不俗,市场寻机逢低吸纳澳元

0002GMT--一位驻新加坡的欧系银行交易员表示,欧元看来仍有不错的买盘,买单主要挂在1.3600美元附近.这位交易员还补充道,卖单在1.3700美元上方聚集.

此外,这位交易员还提到,对澳元的买兴似乎更多是在0.99美元上方的逢低买盘,停损买单聚集在平价水准上方.

欧元EUR=小跌0.1%至1.3626美元,但仍守住了上日上扬2%的大部分涨幅.

澳元下跌0.2%至0.9968美元,上日跳涨2.4%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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