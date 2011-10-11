〔中国经济〕今年GDP增速料达9.4%左右,CPI涨幅约5.5%--社科院(更新版)

* 2011年GDP增速将达9.4%左右,较上年回落

* CPI全年将涨约5.5%,受输入性通胀等影响

* 今明两年宏观调控仍需以稳为主

路透上海/北京10月11日电---中国社会科学院周二发布报告预计,2011年中国国内生产总值(GDP)增速将达9.4%左右,较上年略有回落;居民消费价格指数(CPI)全年将涨5.5%左右.同时,报告建议今明两年宏观调控仍需以稳为主.

中国2010年全年GDP增速为10.4%,CPI为3.3%.新华社援引该报告指出,今年CPI比上年提升是由于受到输入性通胀、国内农产品价格适度提高,以及劳动力成本上升的影响.

"我们预测未来经济会在回落中趋缓,稳定在一个合理增长的区间,"社科院经济学部主任陈佳贵称.而对于未来宏观经济的调控政策,报告建议仍要以稳为主,政策搭配审慎灵活.

同时,要把短期控制物价过快上涨和保持中长期经济平稳较快增长结合起来,且重视并认真解决传统制造业中小型微型企业所面临的融资难和高利贷问题.

另外,报告还预计,若国际经济政治环境不再发生明显变化,国内不出现大范围的严重自然灾害和其他重大问题,2012年中国国民经济仍将保持在合理增长区间内,GDP增长预计将达到9.2%.

为控制通胀,中国央行自去年10月初以来,已经五次加息,并九次上调存款准备金率.中国8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%,较今年的最高峰值有所回落.但分析师们预计,仍居高位的数据显示货币政策年内并不会有所放松.(完)