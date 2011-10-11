〔企业并购〕欧盟评估德意志交易所收购案不考虑场外衍生品交易--消息

路透法兰克福/布鲁塞尔10月10日电---据三位知情人士周一透露,欧盟执委会评估德意志交易所(DB1Gn.DE)对纽约-泛欧交易所集团NYX.N收购方案时,将不会考虑场外(店头,over-the-counter)衍生品交易.

这个决定可能使收购更加难以获得监管通过,因为对市场的定义范围较窄,可能会凸显合并後的公司在衍生品交易中占据支配地位.

德意志交易所拥有衍生品电子交易所--欧洲期权与期货交易所(Eurex),而纽约-泛欧交易所集团则经营着Liffe衍生品交易所.

不过双方表示,他们平台的合并对衍生品市场的竞争不会产生严重影响,由于大多数衍生品不是通过平台进行交易,而是在场外进行交易.

两位了解德意志交易所想法的消息人士称,欧盟的反垄断机构暗示,评估合并产生的影响时只考虑场内衍生品交易市场.

一位了解欧盟执委会想法的消息人士称,欧盟把相关的产品市场定义为在交易所上市的衍生品,而不是场外交易市场.

"现阶段,收购双方对衍生品市场的定义与欧盟执委会的想法差距很大,"一位了解内情的消息人士称.由于该问题的敏感性,该消息人士拒绝署名.

"欧盟执委会先前(已就产品定义)初步做出决定."该消息人士表示.

纽约-泛欧交易所集团不愿置评.欧盟竞争执委阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)的发言人也拒绝发表评论.

德意志交易所在2月时同意收购纽约证交所母公司--纽约-泛欧交易所集团,这起交易金额达90亿美元,预定在年底结案.

有人指出两家合并後将会在欧洲交易所上市期货市场中拥有强大优势,德意志交易所和纽约-泛欧交易所集团特别对此提出回应,称两家公司旗下的Liffe及Eurex交易所提供不同的利率期货产品,因此没有太多竞争.

两家公司亦辩称,他们与场外市场存在竞争关系;两家公司合并後将成为全球最大的交易所营运商.

多位分析师表示,欧盟的举动可能对此交易有负面影响.

"这可能对这起并购案带来潜在冲击."Aite集团分析师Simmy Grewal表示."欧盟执委会过去五年来致力于促进股票交易领域的竞争,我很难想像他们如何批准此案,在期货领域创造出一个庞大且具独占地位的交易所."

本月稍早,德意志证交所及纽约-泛欧交易所集团表示,他们已经正式接到欧盟反垄断监管机构的"反对并购声明".

德意志证交所将会检讨相关疑虑能否获得解决.周一该公司称与欧盟执委会"开始就这起交易的优点展开密集沟通".(完)