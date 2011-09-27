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市场报道 | 2011年 9月 27日 星期二 22:30 BJT

〔表格〕美国8月建筑许可年率由62万户上修为62.5万户

路透9月27日电---美国商务部周二对8月建筑许可数据做出修正,8月建筑许可年率修正後为62.5万户,前值为62万户.

经季节调整後的房屋建筑许可如下:

变动百分比(%) 8月 前值 7月 前值 11年8月/10年8月 前值

建筑许可　 4.0 3.2 -2.6 -2.6 8.7 7.8

年率(千户) 8月 前值 7月 前值 10年8月 前值

建筑许可　 625 620 601 601 575 575 (完)

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--编译 李军;审校 母红

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