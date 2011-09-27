〔表格〕美国8月建筑许可年率由62万户上修为62.5万户

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透9月27日电---美国商务部周二对8月建筑许可数据做出修正,8月建筑许可年率修正後为62.5万户,前值为62万户.
经季节调整後的房屋建筑许可如下:
变动百分比(%) 8月 前值 7月 前值 11年8月/10年8月 前值
建筑许可 4.0 3.2 -2.6 -2.6 8.7 7.8
年率(千户) 8月 前值 7月 前值 10年8月 前值
建筑许可 625 620 601 601 575 575 (完)
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--编译 李军;审校 母红
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
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