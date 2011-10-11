《中国股市盘前看点》--10月11日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国10月8日当周ICSC/高盛连锁店销售和Redbook连锁店销售、10月IBD消费者信心指数和9月就业趋势指数.

--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月度报告.

--欧盟/国际货币基金组织(IMF)/欧洲央行官员访问爱尔兰,进行最新纾困计画的检讨.

**宏观经济及政策面**

--中国中央汇金公司在二级市场购入工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)四行股票.[nCN2011255]

--中国社会科学院预计,2011年国内生产总值(GDP)增速将达到9.4%左右,比2010年略有回落;居民消费价格指数(CPI)全年将上涨5.5%左右.[nCN8493088]

**重点行业和公司**

--中国政府网公布修改後的资源税暂行条例称,将于11月1日起对原油、天然气按销售额的5-10%徵收资源税.[nCN2011765]

--国家能源咨询委专家孙茂远透露,煤层气开发利用"十二五"(2011-2015年)规划近期将发布.当期煤层气产量为215亿-235亿立方米,较"十一五"(2005-2010年)规划的100亿立方米增长一倍多.业内人士认为,A股市场涉及煤层气开发利用的上市公司有望迎来长期利好.

--万科(000002.SZ)200002.SZ称,9月实现销售金额125.1亿元人民币,环比上升19.4%,同比则下降12%.[nCN2011787]

--上海汽车(600104.SS)公布产销快报,9月下属各家企业共实现汽车销售37.68万辆,较去年同期的32.47万辆增长16.06%.[nCN8493052]

**海外动向**

--美国股市周一大涨逾3%,延续上周涨势,德法两国承诺将推出解决主权债危机的计划後,提升欧元区债务危机可能得到解决的希望.道琼工业指数劲扬330.06点,或2.97%,报11,433.18点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC下一支撑点位在2,319点附近.(完)