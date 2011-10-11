〔中国经济〕浙江银监局差异化监管应对中小企业债务危机--报载

* 浙江银监局出台差异化监管帮扶中小企业

* 落实1,000家小企业信用贷款试点

* 禁止银行向民间借贷中介机构融资

* 支持部分法人银行发行针对小企业贷款的金融债

路透北京10月11日电---为解除浙江地区尤以温州为甚近期频发的中小企业主因资金链断裂而"跑路"的困境,浙江银监局日前部署了系列差异化监管举措,包括支持部分法人银行发行针对小企业贷款的金融债等,引导辖内银行业加大对中小企业支持.

中国金融时报周二报导称,浙江银监局署辖内各银行业金融机构对困难贷款企业进行全面排查,不简单抽贷、压贷;并严格落实全省1,000家小企业信用贷款试点;落实利率风险定价,合理定价利率.

同时,浙江银监局禁止银行向民间借贷中介机构融资及银行从业人员与资金掮客合作,禁止银行存贷挂钩及一切不合理收费,并强调禁止将银行自身考核指标压力转嫁给企业等.

此外,浙江银监局鼓励推动创新小企业流动资金还款方式,优先支持小企业贷款馀额占企业贷款馀额达到一定比例的法人银行发行专项用于小企业贷款的金融债.

报导称,目前,温州银行将企业贷款年利率平均下降超过1个百分点,预计全年让利1.8亿至2亿元,多家银行下调贷款利率上浮下限,调降力度最大的上浮不超过15%,工行(601398.SS)(1398.HK)浙江分行、中信(601998.SS)(0998.HK)杭州分行等也对温州等重点地区机构存款、贷款收益率等指标进行了相应调减等.

中国总理温家宝于"十一"长假期间前往浙江温州等地考察,提出要大力整顿金融秩序,采取有效措施遏制高利贷化倾向,妥善处理企业之间担保、企业资金链断裂问题,要落实并完善对小微企业贷款的差异化金融监管政策.[ID:nCH0081581]

在宏观调控、流动性收紧的大背景下,温州民间借贷空前活跃,上半年累计发生民间借贷485.5亿元,民间借贷利息疯涨至0.03-0.05元,个别甚至高达0.1元.由此导致许多中小企业因资金链断裂而发生老板潜逃、跳楼自杀、企业倒闭、员工欠薪等一系列事件.[ID:nCN1998385](完)