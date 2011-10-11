版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 11日 星期二 08:45 BJT

〔日圆汇率〕日本民主党官员称需干预以对抗日圆过度升值--时事社

路透东京10月11日电---时事社报导称,日本民主党政调会长前原诚司表示,有必要通过抛售日圆干预汇市,以对抗日圆过度升值.

"当局必须采行坚定的立场,在必要时抛售日圆,以阻止日圆过度升值的恶性循环.日本当局必须向市场传达出强有力的信息,"时事社援引前原诚司在首尔的讲话报导称.

在欧洲债务危机罩顶的情况下,日圆被投资者视为一种避险资产,日圆兑美元JPY=盘旋在距离8月所及历史高位不远的地方.日圆兑欧元EURJPY=上周亦触及10年高位.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐