〔日圆汇率〕日本民主党官员称需干预以对抗日圆过度升值--时事社

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京10月11日电---时事社报导称,日本民主党政调会长前原诚司表示,有必要通过抛售日圆干预汇市,以对抗日圆过度升值.
"当局必须采行坚定的立场,在必要时抛售日圆,以阻止日圆过度升值的恶性循环.日本当局必须向市场传达出强有力的信息,"时事社援引前原诚司在首尔的讲话报导称.
在欧洲债务危机罩顶的情况下,日圆被投资者视为一种避险资产,日圆兑美元JPY=盘旋在距离8月所及历史高位不远的地方.日圆兑欧元EURJPY=上周亦触及10年高位.(完)
--编译 兰秀娟;审校 戴素萍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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