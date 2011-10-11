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债券 | 2011年 10月 11日 星期二 08:58 BJT

〔标题新闻〕巴西财政部长曼特加预料G20国家将商讨向IMF提供更多支持,以协助化解欧债危机

注:IMF为国际货币基金组织,G20为G20国集团简写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E7991I4]

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