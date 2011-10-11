版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 08:30 BJT

修正:〔芝加哥期市〕美国谷物期货第二日走高,受欧债危机有望缓解提振

(更正发稿地点为新加坡)

路透新加坡10月11日电---美国谷物期货周二上涨约0.5%,为连续第二日走高,受德国和法国领导人作出的承诺继续巩固欧债危机获得解决的希望.

谷物市场未理会不利的基本面因素,包括周末玉米和大豆收获良好,以及炎热的南部平原小麦田地喜降豪雨.

气象机构称,美国南部平原部分地区在周末喜降豪雨,大大改善了硬红冬小麦种植区墑情.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐