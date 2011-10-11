修正:〔芝加哥期市〕美国谷物期货第二日走高,受欧债危机有望缓解提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正发稿地点为新加坡)
路透新加坡10月11日电---美国谷物期货周二上涨约0.5%,为连续第二日走高,受德国和法国领导人作出的承诺继续巩固欧债危机获得解决的希望.
谷物市场未理会不利的基本面因素,包括周末玉米和大豆收获良好,以及炎热的南部平原小麦田地喜降豪雨.
气象机构称,美国南部平原部分地区在周末喜降豪雨,大大改善了硬红冬小麦种植区墑情.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。