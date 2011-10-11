〔中国能源〕政府部门将对三大国有石油公司等进行海油开发大检查

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京10月11日电---为汲取蓬莱19-3油田溢油事故教训,防范海上溢油事故,中国国土资源部将会同六个部门组织开展海洋石油勘探开发溢油污染风险防范大检查.检查对象包括从事海洋石油勘探开发的三家国有石油公司和中外作业者.
新华社周一晚间报导引述国土资源部称,此次检查内容重点是海上溢油风险防范规章制度制订与执行情况、油田总体开发方案的编制与执行情况、生产作业情况、风险防范设施完整性管理情况、海上溢油风险应急管理情况等.
检查范围涉及渤海(辽东湾、渤海湾、渤海中南部)、东海、南海东部、南海西部等海洋石油勘探开发的石油平台、石油管线、浮式生产储油装置(FPSO)、陆岸终端和相关石油码头、运油及作业船只等.
报导并称,检查组将进行现场抽查,对国家石油公司及作业者覆盖面达到100%,所有油田都要登平台检查,平台检查率不低于20%,油田邻近海域环境监测完成100%.
在中国从事海洋石油勘探开发企业包括中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油总公司、康菲石油(COP.N)中国有限公司、科麦奇中国石油有限公司等.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。