〔日本股市〕日经指数触及逾一周高位,冀望欧债危机缓解

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月11日电---日本股市日经指数周二盘初跳升至逾一周最高水准,因此前德法承诺月底前推出保护银行的计画,缓解了希腊债务问题可能严重波及银行的疑虑.
日经指数.N225开盘後不久涨1.4%至8,726.07点,升逾25日移动均线.东证股价指数.TOPX则升1.4%至752.13点.
稍後日经指数涨幅扩大至逾2%.
日本金融市场周一因假期休市.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。