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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 08:15 BJT

〔日本股市〕日经指数触及逾一周高位,冀望欧债危机缓解

路透东京10月11日电---日本股市日经指数周二盘初跳升至逾一周最高水准,因此前德法承诺月底前推出保护银行的计画,缓解了希腊债务问题可能严重波及银行的疑虑.

日经指数.N225开盘後不久涨1.4%至8,726.07点,升逾25日移动均线.东证股价指数.TOPX则升1.4%至752.13点.

稍後日经指数涨幅扩大至逾2%.

日本金融市场周一因假期休市.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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