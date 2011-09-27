〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.000%,投标倍数为5.53

标题新闻：德国财政部长朔伊布勒称，若IMF撤出希腊纾困计划，则计划将终止--财政部发言人
注：IMF为国际货币基金组织的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿9月27日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.000
中值 0.000
低值 0.000
投资 0.000
价格/得标
价格 100.000000
高值得标比率 31.77%
投标倍数 5.53
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 30,000,251,100
总投标 165,869,810,100
竞争性投标得标 28,803,474,000
非竞争性投标得标 206,977,100
FED附加 3,781,546,000
发行细节
发行日 2011/09/29
到期日 2011/10/27
CUSIP码 9127953Q2
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--整理 李军;审校 母红
注：IMF为国际货币基金组织的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。