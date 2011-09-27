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债券 | 2011年 9月 27日 星期二 23:40 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.000%,投标倍数为5.53

路透华盛顿9月27日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.000

中值 0.000

低值 0.000

投资 0.000

价格/得标

价格 100.000000

高值得标比率 31.77%

投标倍数 5.53

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 30,000,251,100

总投标 165,869,810,100

竞争性投标得标 28,803,474,000

非竞争性投标得标 206,977,100

FED附加 3,781,546,000

发行细节

发行日 2011/09/29

到期日 2011/10/27

CUSIP码 9127953Q2

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--整理 李军;审校 母红

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