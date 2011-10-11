〔全球金融〕G20或赋予金融稳定委员会更多权利,以利推行多项新规

路透伦敦10月10日电---全球主要国家领导人下月可能赋予金融稳定委员会(FSB)更多的权利,以推行一系列金融新规;在面临银行业者大力游说的情况下,使得这些规定出现松动.

在过去一年中,金融稳定委员会的员工已增至20名,但较之于那些国家级的监管机构,且考虑到所面临的工作量,其规模仍然很小.该委员会由来自20国集团(G20)成员国的监管者、财政部和央行官员组成.

"是时候对金融稳定委员会的治理架构进行一些必要的改动以加强其监管职能了,"欧盟执委会主席巴罗索和欧盟主席范龙佩(Herman Van Rompuy)周一在一份给其他欧盟领导人的信中提到.

两位G20的消息人士透露,计划是利用其自身资源赋予金融稳定委员会更强的"体制基础".

对金融稳定委员会来说,目标是成为一家更加类似于所谓的布雷顿森林式的机构,就像国际货币基金组织(IMF)和世界银行一样,此类机构拥有相当大的影响力,但预计金融稳定委员会将不会以一项国际条约作为设立的基础.

目前金融稳定委员会的职能依附于瑞士巴塞尔的国际清算银行(BIS),办公地点亦设在巴塞尔.

一位G20的消息人士称,"金融稳定委员会自身没有任何资源可用,这理所当然与其监督规则执行的能力相关."(完)