版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 08:35 BJT

〔全球金市〕亚洲市场金价持稳,欧盟承诺刺激金市一度反弹

路透新加坡10月11日电---金价在周二亚洲时段持稳,上日弹升逾2%,追随股市和商品市场的涨势,受助于市场重燃欧债危机获得解决方案的希望.

现货金XAU=稍早一度升至每盎司1,682.59美元,为逾两周的高位,截至0015GMT,现货金报每盎司1,671.59美元,较上日收盘跌0.2%.

美国黄金期货GCcv1微升0.2%,至每盎司1,673.70美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐