〔全球金市〕亚洲市场金价持稳,欧盟承诺刺激金市一度反弹

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月11日电---金价在周二亚洲时段持稳,上日弹升逾2%,追随股市和商品市场的涨势,受助于市场重燃欧债危机获得解决方案的希望.
现货金XAU=稍早一度升至每盎司1,682.59美元,为逾两周的高位,截至0015GMT,现货金报每盎司1,671.59美元,较上日收盘跌0.2%.
美国黄金期货GCcv1微升0.2%,至每盎司1,673.70美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。