〔英国债市〕英债跟随德债下挫,因欧洲债务危机希望刺激股市大涨

路透伦敦9月27日电---英债周二大跌逾一个大点,10年期英债收益率触及9月1日来最高,跟随德债走势,因对政策制定者将帮助缓解欧元区债务危机的希腊激活了风险意愿.

欧股录得16个月最大单日百分比升幅,受包括增加欧元区救助基金规模的新计划传言提振.

12月英债期货FLGZ1收跌120个跳动点,报128.97,但表现强于可比德债期货FGBLZ1约20个跳动点.

"今日风险意愿明显升温,股市大涨."花旗策略师Jamie Searle表示,"所有人都在关注欧洲情势,都在等待新计划出台,市场有许多有关EFSF的传闻以及该基金可能被杠杆化."

分析师表示,因季末将至,基金经理人调整投资组合也进一步提振股市.

英债市场也要消化45亿英镑超长期英债供应.

30年期英债收益率GB30YT=RR日内上扬9个基点,报3.66%.10年期英债收益率GB10YT=RR也攀升11个基点,报2.54%,稍早该收益率触及9月1日来最高的2.572%.

10年期英债/德债收益率差EU10YT=RR收窄2个基点,报58个基点.

周三英国没有重大经济数据公布,花旗的Searle表示,英债市场还是将像这些时日一样跟随其他市场走势.(完)

--编译 李军;审校 母红

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