《中国报摘》--其他报纸重要消息10月11日(I)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**上海证券报**
--从中国机床工具工业协会获悉,受宏观经济影响,三季度机床行业的新增订单呈现下滑趋势,看淡後市已成为机床企业的主流心态.
--自公布吸收合并方案以来,中百集团(000759.SZ)和武汉中商(000785.SZ)已连续两个跌停,二者重组面临流产风险.有接近公司的机构人士透露,相关方面本就有根据市场反应调整重组方案的打算.公开交易信息显示,两天的跌停主要由机构卖出所致,但周一已有机构在尝试买入中百集团股份.
--据悉,中信产业基金已成立了一个股票投资部门,由刚刚离开华商基金的庄涛执掌.显示该基金在做大一级市场投资业务的同时,开始将触角伸向二级市场.
**人民日报**
--针对汇金公司增持中国国有四大行股票,报导引述分析人士称,汇金公司在相对低位增持银行股,本身是一种投资行为,不能简单视为"救市",目前市场环境下,通过购买几家公司的股票来救市也不现实.市场运行轨迹,取决于宏观经济政策、上市公司业绩及二级市场供求关系等基本面因素.
**21世纪经济报 道**
--一名刚刚参加了政府工作会议的银行高层透露,"温州市政府这次缓解危机需要的银行资金就达到1,000亿元人民币以上."且还不包括由浙江省政府出面向人民银行行申请的600亿元再贷款.
--普益财富统计,截至9月29日,目前尚存的银行系合格境内机构投资者(QDII)理财产品有247款,累计收益率为正的有73款,负收益有174款,亏损产品已超过70%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇/康熙泽; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。