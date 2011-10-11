《中国报摘》--其他报纸重要消息10月11日(I)

**上海证券报**

--从中国机床工具工业协会获悉,受宏观经济影响,三季度机床行业的新增订单呈现下滑趋势,看淡後市已成为机床企业的主流心态.

--自公布吸收合并方案以来,中百集团(000759.SZ)和武汉中商(000785.SZ)已连续两个跌停,二者重组面临流产风险.有接近公司的机构人士透露,相关方面本就有根据市场反应调整重组方案的打算.公开交易信息显示,两天的跌停主要由机构卖出所致,但周一已有机构在尝试买入中百集团股份.

--据悉,中信产业基金已成立了一个股票投资部门,由刚刚离开华商基金的庄涛执掌.显示该基金在做大一级市场投资业务的同时,开始将触角伸向二级市场.

**人民日报**

--针对汇金公司增持中国国有四大行股票,报导引述分析人士称,汇金公司在相对低位增持银行股,本身是一种投资行为,不能简单视为"救市",目前市场环境下,通过购买几家公司的股票来救市也不现实.市场运行轨迹,取决于宏观经济政策、上市公司业绩及二级市场供求关系等基本面因素.

**21世纪经济报 道**

--一名刚刚参加了政府工作会议的银行高层透露,"温州市政府这次缓解危机需要的银行资金就达到1,000亿元人民币以上."且还不包括由浙江省政府出面向人民银行行申请的600亿元再贷款.

--普益财富统计,截至9月29日,目前尚存的银行系合格境内机构投资者(QDII)理财产品有247款,累计收益率为正的有73款,负收益有174款,亏损产品已超过70%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/康熙泽; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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