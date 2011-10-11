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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 08:29 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--10月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国人民银行100亿元人民币一年期央票上午招标,市场预期中标收益率持平于3.5840%

农业发展银行至多150亿元五年期固息金融债上午10:00-11:00招标,预计中标利率为4.32%

中石油集团150亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工商银行及交通银行主承

江苏国信资产管理集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承

中铁二十一局5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行及民生银行主承

中铁物资11亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),招商银行及浦发银行主承

临沂矿业集团5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),建设银行主承

通用技术集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),交通银行及光大银行主承

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二、新债上市:

沈阳水务集团5亿元一年期短融041160004,票面利率8.10%

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三、缴款:

国家开发银行200亿元七年期固息金融债110254,票面利率4.74%

安徽省能源集团10亿元一年期短融041156004,票面利率6.83%

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四、还本付息:

福建交通运输集团5亿元六个月期短融1181175到期兑付,票面利率4.40%

国开行200亿元30年期固息金融债050220付息,票面利率4.01%

国开行250亿元20年期固息金融债060203付息,票面利率3.60%

西子电梯集团4.5亿元七年期(5+2)投资人选择权固息债1080116付息,票面利率5.63%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国社会科学院预计,2011年国内生产总值(GDP)增速将达到9.4%左右,比2010年略有

回落;居民消费价格指数(CPI)全年将上涨5.5%左右.[ID:nCN8493088]

中国海关10/13公布9月进出口贸易数据

国家统计局10月14日公布9月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年8月7.3%)

9月居民消费价格指数(CPI) (2011年8月6.2%)

10月18日公布三季度国内生产总值(GDP) (2011年二季度9.5%)

1-9月固定资产投资 (2011年1-8月25.0%)

9月社会消费品零售总额 (2011年8月17.0%)

9月工业增加值 (2011年8月13.5%)

9月房地产价格统计信息

10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (2011年1-8月28.2%)

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注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)

--整理 冉莹; 审校 钟华

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