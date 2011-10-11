《中国债券市场每日交易备忘》--10月11日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国人民银行100亿元人民币一年期央票上午招标,市场预期中标收益率持平于3.5840%
农业发展银行至多150亿元五年期固息金融债上午10:00-11:00招标,预计中标利率为4.32%
中石油集团150亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工商银行及交通银行主承
江苏国信资产管理集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承
中铁二十一局5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行及民生银行主承
中铁物资11亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),招商银行及浦发银行主承
临沂矿业集团5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),建设银行主承
通用技术集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),交通银行及光大银行主承
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二、新债上市:
沈阳水务集团5亿元一年期短融041160004,票面利率8.10%
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三、缴款:
国家开发银行200亿元七年期固息金融债110254,票面利率4.74%
安徽省能源集团10亿元一年期短融041156004,票面利率6.83%
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四、还本付息:
福建交通运输集团5亿元六个月期短融1181175到期兑付,票面利率4.40%
国开行200亿元30年期固息金融债050220付息,票面利率4.01%
国开行250亿元20年期固息金融债060203付息,票面利率3.60%
西子电梯集团4.5亿元七年期(5+2)投资人选择权固息债1080116付息,票面利率5.63%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国社会科学院预计,2011年国内生产总值(GDP)增速将达到9.4%左右,比2010年略有
回落;居民消费价格指数(CPI)全年将上涨5.5%左右.[ID:nCN8493088]
中国海关10/13公布9月进出口贸易数据
国家统计局10月14日公布9月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年8月7.3%)
9月居民消费价格指数(CPI) (2011年8月6.2%)
10月18日公布三季度国内生产总值(GDP) (2011年二季度9.5%)
1-9月固定资产投资 (2011年1-8月25.0%)
9月社会消费品零售总额 (2011年8月17.0%)
9月工业增加值 (2011年8月13.5%)
9月房地产价格统计信息
10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (2011年1-8月28.2%)
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注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)
--整理 冉莹; 审校 钟华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。