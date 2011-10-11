〔澳洲数据〕9月企业信心指数升至负2,销售与聘雇活动回暖--NAB

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透悉尼10月11日电---周二公布的调查结果显示,澳洲9月企业信心指数反弹,因澳元下跌与降息传言帮助提振人气;而销售和聘雇活动回暖.
澳洲国民银行(NAB)访查逾500家企业的月度调查显示,9月企业信心指数升至负2,前月触及两年低点负9,当时全球市场震盪剧烈.
企业状况指数从8月的负3升至正2,而销售、获利能力和聘雇状况都显示企业面对全球不利环境显现出韧性.
"有鉴于目前不确定性提升以及全球经济的震盪情形,企业信心的上升比人们此前可能的预期好得多."NAB首席经济学家Alan Oster说.
调查显示,销售指数跳涨8点至5;获利能力指数升4点至负2;未来订单指数升1点至负4.
聘雇意愿指数自8月的零升至正3,7月时为负2,是2009年中以来首次出现负值.分析师原本担心情况可能会恶化,9月数据的上升令他们松了一口气.(完)
--编译 徐文焰;审校 戴素萍
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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