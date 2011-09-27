〔欧洲股市〕录得16个月最大单日涨幅,寄望于决策者正制订计划应对危机

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数劲升4.6%

* 为去年5月来最大单日百分比升幅

* 势将录得去年7月来最大单周升幅

路透伦敦9月27日电---欧洲股市周二大幅收涨,录得16个月以来最大单日百分比涨幅,且势将录得去年7月以来最大周度涨幅,因市场寄望于决策者正在制定扶助缓解欧元区债务危机的举措.

但该计划缺乏任何明确的细节,且市场仍担心政策制定者如何实施.一些分析师将升势淡化为释然性反弹,关键的泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数仍在熊市区域内.

银行股涨幅居前,STOXX欧洲600银行股指数.SX7P跳升6.8%,连续第三天上扬,受助于对联合行动计划的乐观情绪.该指数年内迄今仍回落30.4%.

在希腊和意大利有大量主权债敞开的法国巴黎银行(BNPP.PA)和法国兴业银行(SOGN.PA)涨幅居前,分别暴涨16.8%和14.2%.

自7月底,两家银行股价暴跌,法国巴黎银行期内急挫38.4%,法国兴业银行跌幅达46.2%.

市场传闻政策制定者正准备将欧洲金融稳定机构(EFSF)基金杠杆化,这也扶助提振市场人气,尽管欧元集团主席贾克表示救助基金的规模不会增加.

"市场反弹基于对计划的预期,看似政界人士开始严肃的考虑一些事情,"Rathbone Brothers的基金经理David Coombs称.该公司管理着236亿美元资产.

"但该计划尚未达成一致,我不确定是否能出台.我并未因这一消息而增加股市的头寸,不确定性犹存,市场将在某个阶段作出反应."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高4.6%,报938.38点,连涨第三日,今日百分比升幅为去年5月来最大.该指数本周势将升4.7%,将是去年7月来最大周度升幅,上周该指数重挫5.9%.

成交活跃,交易量超过90日均值,Euro STOXX 50波动性指数.V2TX跌7.6%,但本月仍势将大涨27.7%.

英国富时100指数.FTSE大涨4.02%,报5,294.05点;德国股市DAX指数.GDAXI急升5.29%,报5,628.44点,法国CAC-40指数.FCHI劲扬5.74%,报3,023.38点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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