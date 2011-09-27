〔美国能源〕9月23日止当周汽油需求同比下跌2.7%--SpendingPulse

美国热股：孩之宝季度营收和获利优于预期，股价暴涨16%
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
路透纽约9月27日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求较上年同期减少,因价格较上年同期上涨.
截至9月23日当周美国汽油平均需求较上年同期下跌2.7%,较之前一周跌2%,在9月初美国劳工节长周末假期过後,需求呈季节性下滑.
尽管一周汽油价格较之前一周下跌6美分,至每加仑3.56美元,但较上年同期高出31.4%.
四周美国汽油平均需求较上年同期下降2.9%,为连跌第27周.(完)
--编译 李军;审校 母红
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
整体乾散货运价指数 下跌17点，或2.26%，报735点，为9月5日以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透新加坡2月6日 - 亚洲燃料油现货价差及跨月价差周一小幅收窄，尽管交易商表示，更为乐观的情绪可能为时不长，因未来数周西方运来的船货将增加。