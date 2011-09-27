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商品期货 | 2011年 9月 28日 星期三 02:19 BJT

〔美国能源〕9月23日止当周汽油需求同比下跌2.7%--SpendingPulse

路透纽约9月27日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求较上年同期减少,因价格较上年同期上涨.

截至9月23日当周美国汽油平均需求较上年同期下跌2.7%,较之前一周跌2%,在9月初美国劳工节长周末假期过後,需求呈季节性下滑.

尽管一周汽油价格较之前一周下跌6美分,至每加仑3.56美元,但较上年同期高出31.4%.

四周美国汽油平均需求较上年同期下降2.9%,为连跌第27周.(完)

--编译 李军;审校 母红

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