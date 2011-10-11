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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 08:54 BJT

〔中国股市〕周一融资买入较前日增逾一成,中国平安继续交易活跃

路透北京10月11日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周一融资买入额为

90,675万元人民币,较上交易日增加11.3%.标的证券中国平安(601318.SS)融资买入额达

6,611万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,050,016 56,352 12,773

深圳证券交易所 1,274,925 34,323 11,793(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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