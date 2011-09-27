〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,从超卖水准反弹

英国政治：政府称将不会允许议会阻止退欧
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
路透芝加哥9月27日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高,从技术面超卖水准反弹,并受到股市和油价大涨以及美元下挫提振.
美国中西部东部地区天气潮湿拖慢玉米收割,但周末预报将转干,将有利于作物干燥以及收割进度.
美国农业部周一晚公布,美国玉米的收割率为15%,一周前为10%,略低于五年均值16%.
欧洲交易商表示,韩国的Korea Feed Association (KFA)购入11万吨玉米,5.5万吨饲料用小麦和5.5万吨豆粕,标购周二结束.
中国玉米种植大省--吉林省部分地区天气恶劣可能挫伤了一些农民丰收的希望,但种植面积增加意味着农学家将坚持今年中国将丰产的预期.
12月玉米期货CZ1升4-1/4美分,收报6.52-1/4美元.
12月玉米期货关键技术支撑位在200日移动均线切入位6.42,阻力位在100日移动均线切入位6.84-1/2美元,九日相对强弱指标(RSI)报26.
今日CBOT玉米期货的预估成交量为273,915口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
注：IMF为国际货币基金组织的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)