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市场报道 | 2011年 9月 28日 星期三 06:50 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,从超卖水准反弹

路透芝加哥9月27日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高,从技术面超卖水准反弹,并受到股市和油价大涨以及美元下挫提振.

美国中西部东部地区天气潮湿拖慢玉米收割,但周末预报将转干,将有利于作物干燥以及收割进度.

美国农业部周一晚公布,美国玉米的收割率为15%,一周前为10%,略低于五年均值16%.

欧洲交易商表示,韩国的Korea Feed Association (KFA)购入11万吨玉米,5.5万吨饲料用小麦和5.5万吨豆粕,标购周二结束.

中国玉米种植大省--吉林省部分地区天气恶劣可能挫伤了一些农民丰收的希望,但种植面积增加意味着农学家将坚持今年中国将丰产的预期.

12月玉米期货CZ1升4-1/4美分,收报6.52-1/4美元.

12月玉米期货关键技术支撑位在200日移动均线切入位6.42,阻力位在100日移动均线切入位6.84-1/2美元,九日相对强弱指标(RSI)报26.

今日CBOT玉米期货的预估成交量为273,915口.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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