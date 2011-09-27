〔芝加哥期市〕CBOT大豆收高,受油价大涨提振

路透芝加哥9月27日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高,加入商品市场普涨行列,因欧洲央行讨论的新措施缓和了对欧洲债务危机的忧虑.

美国原油期货CLc1收高5.25%,美元指数.DXY大跌1.2%.

大豆期货在周一挫至10个月低点後呈现技术性超卖,势将反弹.11月大豆期货的九日相对强弱指标(RSI)在今日开盘前仅为14,技术性超卖区间为0-30.

但因後续买盘不足,大豆价格收盘水准远低于日高.

谷物交易商在周五美国农业部季度谷物库存报告发布前不愿大举建立新的仓位.市场平均预估美国9月1日大豆库存为2.25亿蒲式耳.

油世界消息称,天气干燥已经令全球第二大大豆生产国巴西的大豆播种放缓,威胁到产量前景.

油世界还指出,中国在2011/12年度将再度大幅增加豆油、棕榈油和大豆的进口,因国内油籽生产不足,难以赶上迅速增加的需求.

美国农业部周一晚公布,上周美国大豆收割率为5%,远低于五年均值11%,落叶率为58%.

11月大豆期货SX1收高3-1/4美分,报每蒲式耳12.63美元.10月豆油合约BOc1涨0.35美分,收报每磅52.57美分.CBOT-10月豆粕合约SMc1收高0.4美元,报每短吨326.6美元.

今日CBOT大豆预估成交量为165,901口,豆油为104,526口,豆粕为91,471口.(完)

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