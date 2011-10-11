〔中国新股〕证监会发审委周五将审核北京京客隆回归A股IPO申请

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京10月11日电---中国证券监督管理委员会公告显示,发审委周五(14日)将审核大北京地区主要日用消费品零售及批分销商--北京京客隆商业集团股份有限公司(0814.HK)A股首次公开发行(IPO)申请.
据预披露资料,该公司拟发行不超过1.2亿A股,占发行後总股本比例22.55%.计划使用8.96亿元人民币募集资金,投入连锁超市发展项目、配送中心升级改造项目等.上市地为上海证券交易所.
京客隆在香港上市的股份周二早盘初段报6.43港元.
中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下平安证券为其A股IPO的项目保荐人.
经营大卖场、超市以及便利店的北京京客隆此前公布数据显示,6月30日止净利为1.03亿元人民币,按年增长21.9%;中期收入为41亿元人民币,较上年同期成长约18.3%.中期毛利率为15.4%,较去年同期的14%增长1.4个百分点.[ID:nCH0072133]
至6月30日止,北京京客隆共有246间零售店,包括两间百货商场,八间大卖场,80间综合超市,以及156间便利店;另外,还有两间配送中心以及两间分销中心. (完)
参看北京京客隆预披露资料详情,请点选证监会网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 屈桂娟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。