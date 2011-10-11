《外汇专栏》欧元的反弹之势或许会在1.37美元附近结束

(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jeremy Boulton; 编译 王兴亚

路透伦敦10月10日电---自上周五美国就业数据公布以来,欧元/美元已上涨近2%,可能是因为情形并不像人们担心的那麽糟糕.因此这波宽慰情绪所推动的涨势料会相当温和,也许值得尝试一下逢高卖出.

强于预期的美国就业数据,以及德法领导人承诺解决欧洲主权债务危机,都对欧元兑美元构成支撑.

这波涨势已经超出了许多交易商的预期,因为市场中的欧元空头部位庞大.这暗示欧元或存在进一步上扬空间.

这还意味着短线逢低买入也许有利可图.周一的日内低点1.3518美元和1.3439料会限制回撤步伐.若重启下行趋势,则需要跌破1.3338美元处的趋势线.

但对于欧元而言,大环境并不那麽看涨.

周五美国就业数据公布以来,惠誉下调了意大利和西班牙债信评级,希腊工业生产大幅下滑,多国政府采取行动救助法国-比利时银行业者Dexia以及希腊Proton银行.

因此,欧元的反弹行情很可能不会太久,或只会延续到押注欧元走软的投机性仓位降至更为可持续的水准.

从此前美国公布糟糕的就业报告後欧元/美元的跌幅来判断,上周五好于预期的就业数据公布後,欧元/美元的宽慰性涨势也许会扩大至3-5%.

以周五低点1.3360为基点计算,这意味着这波涨势可能达到1.3750,甚至最高到1.4000.

要使交易商尝试推升欧元重回1.4000水准,将需要更多利好消息的激励.

如若不然,欧元/美元的上涨动能也许会在9月28日高点1.3690与9月21日高点1.3800间的某个点位耗尽.

在上述区域逢高卖出可算是明智之举.(完)