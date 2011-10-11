〔中国股市〕沪综指开盘劲扬2.4%,受汇金增持四大银行股票消息激励

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京10月11日电---中国股市沪综指周二开盘劲扬2.43%,金融股领涨,因此前有消息称中央汇金公司已耗资近2亿元人民币增持四大国有商业银行股票.不过分析人士称,虽然目前短线反弹可以预期,但中长线走势则仍取决于基本面状况.
沪综指.SSEC开盘报2,401.738点,涨56.950点;该股指昨日收盘刷新逾两年半来低位,A股成交额亦创逾33个月新低.
中国工商银行(601398.SS)和农业银行(601288.SS)分别高开3.51%和3.24%;上证180金融指数.SSE180FI亦大涨3.55%.
国都证券分析师张翔表示,汇金入市消息是官方提振市场信心的明确信号,以抑制做空意愿.尽管目前可预期短线反弹,但这仅为大盘企稳的初步条件,市场真正转强则还要看经济基本面,及政策面是否会有所松动.
"银行股领涨也是短期的,政府从护盘的角度选择增持权重股,但其价值并未显着突显,未来仍需保持谨慎."他称.
中证报周二报导称,中央汇金公司昨日已在二级市场自主购入工、农、中(601988.SS)、建(601939.SS)四大银行的股票,并将继续进行相关市场操作.据银行公告推算,汇金此次增持共耗资约1.97亿元.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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