〔加拿大汇市〕加元兑美元上涨,因欧元区债务危机忧虑缓和

路透多伦多9月27日电---加元兑美元周二录得近两周最大升幅,因欧洲谈判削减希腊债务及对欧元区银行资本重组,缓和了对欧元区债务危机的担忧.

有关增加欧元区救助基金规模的讨论提振了股市,商品价格和商品货币,但德国国内的争论复杂化,德国总理梅克尔竭力团结执政联盟支持采取更多措施救助欧洲疲弱经济体和银行.