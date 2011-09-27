〔加拿大汇市〕加元兑美元上涨,因欧元区债务危机忧虑缓和

美国热股：Diamond Offshore Drilling公布季度净利，股价上涨
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透多伦多9月27日电---加元兑美元周二录得近两周最大升幅,因欧洲谈判削减希腊债务及对欧元区银行资本重组,缓和了对欧元区债务危机的担忧.
有关增加欧元区救助基金规模的讨论提振了股市,商品价格和商品货币,但德国国内的争论复杂化,德国总理梅克尔竭力团结执政联盟支持采取更多措施救助欧洲疲弱经济体和银行.
北美和欧洲股市大涨以及商品价格劲扬吸引投资人转投加元.
加元兑美元CAD=D4收报1.0204加元或0.9800美元,周一收报1.0283加元或0.9725美元.(完)
--编译 李军;审校 母红
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透2月6日 - Diamond Offshore Drilling 公布截至12月31日止当季净利7,310万美元，每股盈余0.53美元，上年同期则为亏损2.454亿美元，每股亏损1.79美元。
路透2月6日 - 玩具制造商孩之宝(Hasbro) 公布优于预期的季度营收和获利，受受到对迪士尼公主(Disney Princess)、冰雪奇缘(Frozen)玩偶在重要假期销售旺季的强劲需求提振。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选