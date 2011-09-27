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市场报道 | 2011年 9月 28日 星期三 05:18 BJT

〔加拿大股市〕收高,因欧元区应对债务危机乐观情绪升温

路透多伦多9月27日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周二上涨,延续周一尾盘的升势,因对欧元区政策制定者准备采取果断行动,应对欧元区债务危机的乐观情绪升温.

大盘指数盘中一度大涨近3%,触及12,057.95点日高,因欧元区官员看来正考虑增加救助基金规模,并对银行进行资本重组.

但尾盘遭大举抛售,凸显投资人持续不安.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高113.9点,或0.97%,报11,821.09点.10大类股齐奏凯歌,权重金融股升0.7%.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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