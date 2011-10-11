〔欧洲金融〕Dexia救助行动後,银行业者料将被要求增加资本金

路透布鲁塞尔/巴黎10月10日电---在法国-比利时银行业者Dexia(DEXI.BR)获得政府救助後,法国-德国制定的欧元区债务危机解决方案料将要求欧洲银行业者补充资本金.

Dexia周一同意将其比利时零售银行业务国有化,同时获得900亿欧元(1,210亿美元)国家贷款担保.该救助行动凸显出,其他欧元区国家也需要增强本国银行业实力.

"我们预计欧盟将确定在特定的压力状况下的最低核心资本水平,以及在没有压力情况下的较高水平.然後银行业者将被要求在短期内达标."德国一名资深银行家表示.

几位银行家称,银行业者尚未就可能的资金需求同政府展开协商,不过正在考虑当需要迅速行动时的各种选项.

然而他们对将被要求增加多少资本金感到担心.英国首相卡梅伦周一敦促欧元区官员采取"果断有力"的方式应对危机.

"若要通过增加资本金的方式令银行业恢复稳定,必须有大规模的资金:我们将从国际货币基金组织(IMF)的2,000亿欧元开始."瑞银集团分析师Alastair Ryan说.他估计,如果这笔资金来自政府,那麽这可能导致欧元区各国政府握有40%的银行股份.

不过,围绕欧元区国家将如何资助任何救助计划的争论仍在.法国希望动用欧元区4,400亿欧元的欧洲金融稳定机构(EFSF)救助基金,来支持银行业资本重整;而德国则坚持认为该基金应仅作为最後的救助手段.

但银行业对于向其股东进一步伸手十分谨慎,因为低股价将令现有投资者的权益被痛苦地稀释,而私募行业投资者也将不愿出手相助.(完)