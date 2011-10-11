〔国际油市〕原油期货在大幅上涨後持稳,得益于欧洲解决危机的憧憬

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月11日电---美国原油期货周二亚洲早盘在上一日上扬将近3%後持稳,受助于德法两国承诺将推出解决欧元区债务危机的计划,以及海关工人罢工导致科威特原油出口暂停.
0044GMT,美国原油11月合约CLc1微升0.03美元至每桶85.44美元,上个交易日结算价上扬2.43美元报85.41美元.
布兰特原油11月合约LCOc1下跌0.13美元至每桶108.82美元,前一交易日结算价上涨3.07美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。