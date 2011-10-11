版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 09:13 BJT

〔国际油市〕原油期货在大幅上涨後持稳,得益于欧洲解决危机的憧憬

路透东京10月11日电---美国原油期货周二亚洲早盘在上一日上扬将近3%後持稳,受助于德法两国承诺将推出解决欧元区债务危机的计划,以及海关工人罢工导致科威特原油出口暂停.

0044GMT,美国原油11月合约CLc1微升0.03美元至每桶85.44美元,上个交易日结算价上扬2.43美元报85.41美元.

布兰特原油11月合约LCOc1下跌0.13美元至每桶108.82美元,前一交易日结算价上涨3.07美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐